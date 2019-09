Presbiopia addio: un collirio potrebbe curarla

Cosa ne pensa l’autore

Laura Filippi - La presbiopia è un difetto della vista che interessa milioni di persone e che, pur non essendo invalidante, può risultare davvero molto fastidioso. Un semplice collirio, che non prevede nessuna tecnica invasiva al contrario dell'intervento chirurgico, potrebbe essere in grado di risolvere la situazione, migliorando così la condizione della vista di molte persone over 50.