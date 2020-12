Possiamo evitare una possibile nuova pandemia? Le ipotesi degli esperti

Ormai il covid ha modificato completamente il nostro stile di vita e non soltanto a livello fisico ma anche a livello psicologico. Sensazioni come paure,ansie e preoccupazioni sono aumentate a dismisura tra le persone e possono essere nettamente giustificate. Una paura comune che appunto coinvolge scienziati e medici di tutto il mondo è la possibilità in futuro di ritrovarsi di nuovo a combattere contro una pandemia,e già da adesso si stanno attivando per prevenire ciò e soprattutto evitare un’altra tragedia tale,ma è possibile?

Prima e durante l’esplosione del covid in tutto il mondo,uno studio aveva dimostrato che in realtà prevenire una pandemia mondiale non era possibile per i molteplici fattori che vanno a caratterizzare la diffusione di una pandemia. Ma gli esperti di biodiversità avvertono contrariamento a quanto detto dallo studio precedente che per prevenire ed evitare una nuova malattia globale bisogna difendere gli ecosistemi,adottando politiche precauzionali.

Ormai l’uomo modifica ogni anno sempre di più l’ambiente in cui vive e ciò rende ancora più facile la diffusione di nuovi patogeni poichè va a stravolgere quelli sono gli ecosistemi originali e ciò influisce di conseguenza anche sulla diffusione di malattie più o meno conosciute e influenza anche lo spillover ovvero il salto di specie da animali e umani. Malattie come il covid 19,l’ebola o la sars derivano proprio da questi cambiamenti messi in atto dall’uomo e dall’alterrazione dell’habitat naturale che porta poi alla convivenza forzata tra uomo e animale.

Paradossalmente questo aspetto è collegato anche ai bruschi cambiamenti climatici che ormai fanno parte della nostra realtà e sono causa di fenomeni ambientali devastanti poichè anche in questo caso l’alterazione dell’habitat naturale ha solo conseguenze negative. Secondo gli esperti bisogna agire in modo mirato andando a rafforzare quelle che sono le aree più esposte all’evolversi di nuove pandemie con decisoni politiche adatte.

Basti pensare che il covid non ha causato dolore solo attraverso le numerose vittime ma anche attraverso tutte le problematiche che ha portato con sè. Soprattutto a livello economico una crisi del genere non può essere più affrontata perchè il mondo adfesso si trova in ginocchio e con fatica cerca di rialzarsi. Quindi la parola d’ordine è PREVENIRE.