Portare a spasso il cane aumenta il rischio Covid del 78%

Miglioreranno il benessere psico-fisico dei loro padroni e favoriranno i legami sociali, ma i cani hanno anche dimostrato di poter aumentare il rischio infezione da Coronavirus. A farlo presente è uno studio spagnolo condotto dall’Università di Granada (UGR) e dalla Scuola Andalusa di Salute Pubblica, dopo aver analizzato le attività che un campione di 2.086 individui ha svolto tra marzo e maggio 2020 durante il lockdown.

La ricerca pubblicata sulla rivista Environmental Research, ha permesso di appurare che l’attività più rischiosa sia stata quella di farsi consegnare la spesa a casa. In questa circostanza il rischio infezione sarebbe aumentato del 94%; per gli scienziati iberici, la più classica spesa eseguita direttamente in negozio è risultata quindi decisamente più sicura.

Allo stesso tempo, anche andare a lavorare in ufficio ha aumentato del 76% il rischio di poter essere colpiti dal Covid-19. In altre parole telelavoro e smart-working hanno effettivamente permesso di ridurre il numero dei contagi. Ma tra le attività che più hanno esposto alla possibilità di ammalarsi, troviamo quella di uscire con il cane; chi stufo di rimanere rinchiuso in casa, per prendersi una boccata d’aria ha usato la scusa di dover portare a spasso il proprio quadrupede, nei fatti ha incrementato la probabilità di contrarre il virus del 78%.

Come spiegato da Cristina Sánchez González, coautrice dello studio, una volta all’aperto, molti proprietari di cani prestano meno attenzione ai contatti con il prossimo. Confinati a lungo in casa, concedersi una chiacchiera con chi si incontra per strada può però risultare una scelta deleteria.

La ricercatrice arriva poi a sollevare una serie di interrogativi che al momento rimangono senza risposta. Come da lei ribadito, “non abbiamo abbastanza informazioni disponibili per dire se i cani stessi sono portatori del virus, o se i proprietari sono infettati da oggetti contaminati, che è più probabile che maneggino”.

Se diversi studi hanno confermato che i cani possono risultare positivi senza sviluppare sintomi, non è da escludere che anche nel loro caso si possa replicare quanto già visto con i visoni, capaci di trasmettere all’uomo un ceppo mutato del virus, evento che ha sollevato la forte preoccupazione della comunità medico-scientifica internazionale e che ha comportato l’inevitabile abbattimento di migliaia di esemplari.