Pittura, musica e teatro allungano la vita

Secondo la ricerca realizzata dai ricercatori dell’“University College di Londra“, e successivamente pubblicata all’interno della rivista medica britannica “British Medical Journal”, l’arte allunga la vita e previene il rischio di mortalità fino al 31%.

La ricerca è stata condotta su un campione di circa 6000 persone di età superiore ai 50 anni ed ha seguito le abitudini e lo stato di salute delle persone coinvolte nella ricerca per molti anni, allo scopo di comprendere l’incidenza che ha il dedicarsi ad attività culturali come visitare musei e mostre d’arte, andare al cinema o a teatro e prendere parte a concerti musicali.

I risultati della ricerca hanno evidenziato come questo tipo di attività abbia una risonanza positiva sul benessere della persona, sul suo stato di salute generale e sulla durata della vita. Importante – secondo gli esperti – è imparare ad abituarsi a dedicare il proprio tempo libero all’arte fin da giovani.

Gli scienziati dell’“University College di Londra” hanno seguito le persone coinvolte nella ricerca per circa 12 anni ed hanno riscontrato come chi si dedicava ad attività di tipo culturale avesse un rischio di morte ridotto del 14% rispetto a chi non apprezzava e non si dedicava a questo tipo di esperienze.

Nello specifico, chi si reca a concerti, mostre o a teatro molto spesso (almeno una volta al mese, senza effetti collaterali) ha evidenziato un ulteriore miglioramento: il rischio di mortalità è sceso del 31% rispetto ai refrattari alle attività culturali.

I risultati della ricerca suggeriscono dunque di dedicare il proprio tempo libero all’arte, di qualsiasi tipologia e forma, per riscontrare effetti positivi sul proprio benessere fisico e psicologico e sul proprio stato di salute generale, prevenendo inoltre il rischio di mortalità. Dedicarsi a questo tipo di attività ha inoltre importanti ricadute sullo stato mentale e sull’aumento di conoscenza.