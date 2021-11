Pfizer e BioNTech promettono un vaccino contro la variante sudafricana Omicron entro 100 giorni

Per il momento si sa poco o nulla in merito alla variante sudafricana, o B.1.1.529, che si sarebbe diffusa in svariati paesi dell’Africa, tra cui il Botswana, sta iniziando a far preoccupare tutta l’Europa. In Italia infatti è stato immediatamente bloccato l’ingresso nel nostro paese a coloro che negli ultimi quattordici giorni sono stati in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini e Malawi.

La commissione Europea ha invece fatto sapere di essere pronta a bloccare tutti i viaggi aerei dall’Africa meridionale, proprio a causa della nuova variante, come riportato tra l’altro dal presidente Ursula von der Leyen su Twitter. Intanto gli scienziati di tutto il mondo, tra cui ovviamente l’OMS, si riunirà per determinare se la nuova variante debba essere classificata come preoccupante, ma a oggi si sa solamente che ha 32 variazioni della proteina spike ed è anche più contagiosa.

Pfizer e BioNTech promettono un nuovo vaccino in caso di necessità

In una nota di Pfizer si può leggere che: “Nel caso in cui emerga una variante di fuga dal vaccino, Pfizer e BioNTech prevedono di essere in grado di sviluppare e produrre un vaccino su misura contro quella variante in circa 100 giorni, previa approvazione normativa”.

Al momento gli studi su questa nuova variante stanno andando avanti incessantemente: “Stiamo continuando costantemente con gli sforzi di sorveglianza incentrati sul monitoraggio delle varianti emergenti che potenzialmente sfuggono alla protezione del vaccino. Come sempre continueremo a seguire la scienza mentre esaminiamo i migliori approcci per proteggere le persone da Covid”.

Osservando il pensiero degli esperti italiani, Andrea Crisanti, che negli ultimi giorni ha mostrato i suoi dubbi per il vaccino dedicato ai bambini, rivela che il panico nei riguardi della variante sudafricana è totalmente prematura, ma in caso di situazione pericolosa invita il Governo a un lockdown totale. Anche Bassetti e Galli invitano la popolazione alla calma, affermando di essere ottimisti e invitando la gente a continuare la normale vaccinazione.