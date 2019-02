Per i medici soffriva di ansia: morto un ragazzo di 35 anni per cancro all’esofago

Un nuovo caso di malasanità che questa volta si è verificato in Scozia. Tutto è cominciato nel mese di settembre dell’anno scorso, quando Ryan Greenan, 35enne di Edimburgo, Scozia, si era recato dal medico a causa di dolori che avvertiva mentre deglutiva.

Dopo una prima visita generica, il dottore affermò che era solo una questione legata a problemi di ansia e di reflusso e non ha ritenuto necessario approfondire con ulteriori esami. Dopo tre mesi, a dicembre, il ragazzo si è sentito male ed è stato ricoverato d’urgenza in ospedale.

Gli infermieri gli hanno trovato un cancro all’esofago aggravato a causa delle mancate prevenzioni; la malattia si era diffusa anche a polmoni e fegato. Il ragazzo, è morto a Gennaio; tutta la vicenda è stata raccontata dalla sorella Kerry Grrenan e la notizia ha fatto il giro del mondo.

L’appello della sorella

La sorella del ragazzo di 35 anni si è definita distrutta e arrabbiata perché, stando alle sue parole, se il medico non avesse mostrato superficialità, approfondendo così gli esami, Ryan non sarebbe morto. Qualora fosse stato scoperto subito, si poteva intervenire con la chemioterapia, ma essendo passati 3 mesi, il cancro si era già diffuso in altri due organi vitali.

Il dottore che ha visitato la prima volta Ryan, all’epoca affermò che era troppo giovane per poter contrarre un cancro del genere. Il ragazzo si era tranquillizzato perché era risaputo che quel tipo di cancro era tipico delle persone anziane, ma così non è stato: ultimamente non riusciva a bere niente e mangiava veramente pochissimo. L’appello della sorella è quello di non affidarsi mai alle parole di un solo medico, ma di approfondire andando altrove se qualcosa non convince e chiedere degli esami approfonditi.