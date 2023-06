Palloncino gastrico per perdere peso

L’obesità è una condizione che colpisce una percentuale significativa della popolazione italiana, con circa il 9-10% delle persone che ne sono affette. Tuttavia, una nuova opzione terapeutica ha recentemente fatto la sua comparsa: il palloncino gastrico. Questo dispositivo innovativo offre una soluzione non invasiva per il trattamento dell’obesità grave, senza richiedere chirurgia, endoscopia o anestesia. Il palloncino gastrico viene ingerito come una pillola, con l’ausilio di un bicchiere d’acqua. Una volta nell’intestino, il palloncino si gonfia, occupando lo spazio nello stomaco e dandoti una sensazione di sazietà.

Questo ti aiuta a mangiare porzioni più piccole e a seguire un regime alimentare personalizzato. Il programma terapeutico include anche supporto psicologico e medico, con il sostegno di specialisti nel campo della chirurgia bariatrica. Il Centro Medico Life Care di Pescara, situato in via Tiburtina Valeria 156, offre il palloncino gastrico come opzione di trattamento. Per permettere ai pazienti di conoscere meglio questa opzione terapeutica, il centro ha programmato un open day per venerdì 30 giugno dalle 15 alle 19. Durante questo evento, saranno disponibili colloqui individuali gratuiti con specialisti che forniranno consulenza personalizzata sulla chirurgia bariatrica.

Per prenotare una consultazione, è possibile contattare il numero di telefono 049-7442309. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 o è possibile consultare la pagina dedicata all’evento. Il programma terapeutico del palloncino gastrico presso il Centro Life Care prevede una presa in carico multidisciplinare da parte del Gruppo Policlinico Abano. Questo gruppo medico ha un’esperienza ultradecennale nel campo della chirurgia bariatrica, riconosciuta anche dalle principali società scientifiche del settore. Il programma ti aiuta a perdere mediamente il 10-15% del tuo peso corporeo in 16 settimane. Alla fine di questo periodo, il palloncino si sgonfierà naturalmente e verrà espulso attraverso il tratto intestinale.

Durante il programma, il team medico ti aiuta a riprogrammare il rapporto con il cibo, rendendo i risultati duraturi nel tempo.Secondo Roberto Moroni, responsabile della Chirurgia Bariatrica del Gruppo Policlinico Abano: “Questa opzione terapeutica offre una nuova possibilità ai pazienti obesi. Ampliamo così l’offerta del nostro Gruppo, che da anni si impegna a fornire risposte concrete alla perdita di peso attraverso un percorso gestito da professionisti specializzati in diverse aree, come la chirurgia, la medicina internistica e nutrizionale, e l’aspetto psicologico e comportamentale”. Tuttavia, è importante prendere una decisione sulla scelta del palloncino gastrico sotto la consulenza di uno specialista.

Sarà lui a valutare se soddisfi i requisiti necessari per questa procedura. In generale, il palloncino gastrico è raccomandato per persone con un indice di massa corporea superiore a 27, con un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, che non abusino di sostanze alcoliche e che abbiano già provato, senza successo, a seguire diete per perdere peso. Tuttavia, è sempre il medico a valutare lo stato di salute del paziente e le eventuali problematiche specifiche, al fine di confermare la candidabilità al trattamento o proporre alternative.

L’obesità non va sottovalutata, poiché può comportare una serie di conseguenze e problemi di salute. L’obesità può portare a malattie cardiocircolatorie, problemi articolari, diabete di tipo 2, insufficienza respiratoria e aumentare il rischio di patologie tumorali. Pertanto, è fondamentale intervenire tempestivamente per migliorare la qualità e l’aspettativa di vita di coloro che ne sono affetti.