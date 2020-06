Olaparib per curare il tumore alla prostata

Cosa ne pensa l’autore

Francesca Paola Scimenes - Sebbene sempre più pazienti sconfiggano il tumore alla prostata, tale tipologia di tumore resta comunque una delle più frequenti per il genere maschile. Per questa ragione è bene che la ricerca non si fermi e pensi a trattamenti sempre più efficaci, come accaduto in questo caso. Dunque non posso che considerare utile e positivo questo studio.