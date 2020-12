Okinawa, scoperto il segreto della straordinaria longevità degli abitanti dell’isola

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Guardando alle statistiche, gli abitanti di isole come la Sardegna e Okinawa hanno un’aspettativa di vita tra le più alte al mondo. È chiaro che dietro a tutto ciò ci deve essere una spiegazione scientifica che è riconducibile in primo luogo alla dieta. L’alga consumata sull’isola di Okinawa è un vero e proprio toccasana che ognuno di noi dovrebbe prendere in considerazione per ritardare il decadimento cellulare. Come dimostrato, questo aspetto è fondamentale per poter mantenere giovane il cervello e vivere serenamente la vecchiaia.