Oggi si celebra la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla

La Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla è stata promossa per la prima volta nel 2012 dall’Associazione “Mi Nutro di Vita” creata da papà Stefano ad un anno della scomparsa, il 15 marzo del 2011, della figlia Giulia per bulimia a soli 17 anni.

L’impegno di Stefano e di quanti lo supportano è quello di aiutare a dare informazioni su queste malattie e, per quanto possibile, aiutare la prevenzione relativamente alle malattie dei disturbi alimentari che, purtroppo, sono in costante aumento tra i più giovani.

La giornata del Fiocchetto Lilla

L’istituzionalizzazione della Giornata del Fiocchetto Lilla è un punto di partenza per far sì che parlarne sia una realtà, tenuto conto che i numeri da epidemia sociale di queste malattie aumentano ed è assolutamente necessario dare dignità a chi ne soffre e fare in modo che presto le Istituzioni si attivino per creare servizi e cure adeguate per tutti in ogni Regione d’ Italia.

A dare voce alla giornata dedicata alle malattie alimentari quest’anno c’è Sara Franz, una ragazza che vive e studia a Genova e che per ben sette anni ha combattuto col mostro dell’anoressia. Sara oggi studia medicina dopo ben due ricoveri, di cui l’ultimo d’urgenza in cui dopo aver toccato il fondo, ha sentito la spinta per farsi seguire e ricominciare.

Sara è riuscita a sconfiggere il suo nemico e, in una giornata tanto speciale, ha deciso di uscire allo scoperto postando due sue foto: una del 2016, in cui pesava solo 37 kg e una recente che mostra una bellissima ragazza che ha ancora da lavorare insieme all’equipe che la segue ma che ha un sorriso che comunica vittoria e che le fa dire “la vita è bella e non ha peso“.