Nuovo farmaco sperimentale per combattere diabete e massa grassa

Il diabete è una malattia cronica caratterizzata dalla presenza di iperglicemia. Vi sono tre forme di diabete: il diabete di tipo 1 (forma ereditaria) in cui il pancreas non produce insulina, il diabete di tipo 2 in cui il pancreas produce insulina ma le cellule non riescono ad utilizzarla, infine il diabete gestazionale che, invece, può manifestarsi durante la gravidanza e scompare con le duvute cure al termine di essa.

Un team di ricercatori della Monash University, in Australia, guidato da Mark Febbraio, ha ideato un farmaco sperimentale per curare il diabete di tipo 2. Il farmaco sarebbe in grado di ridurre i livelli di glucosio nel sangue e portare una perdita di massa grassa senza effetti negativi su ossa e muscoli. Questa forma di diabete è presente in 370 milioni di persone nel mondo e si stima che la cifra sia destinata a raddoppiare entro il 2030 a causa dell’obesità in crescita tra la popolazione.

Durante lo sviluppo del farmaco, i ricercatori sono partiti dallo studio del recettore gp13 il quale ha effetti positivi sul metabolismo. Il medicinale è stato poi iniettato in topi con diabete di tipo 2. Nel topi è stato riscontrato un abbassamento dei livelli glicemici. Gli animali hanno anche iniziato a saziarsi prima così da favorire una diminuzione di massa grassa e si è riscontrato un aumento della densità ossea.

Francesco Purrello, ricercatore dell’Università di Catania e presidente della Società Italiana di Diabetologia (SID), ha affermato che gli studi effettutati dall’università australiana sono estremamente interessanti, dicendo di aspettare con ansia e curiosità l’inizio delle sperimentazioni cliniche.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature. I ricercatori stanno adesso raccogliendo i fondi per ulteriori sperimentazioni. Il farmaco sarebbe particolarmente indicato per i pazienti anziani grazie alla sua capacità di aumentare la densità ossea e selezionare solo la massa grassa senza intaccare i muscoli.