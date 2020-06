Nuova terapia nasale per pazienti affetti da morbo di Alzheimer

Cosa ne pensa l’autore

Francesca Paola Scimenes - Dal momento che ad oggi non esistono cure risolutive per il morbo di Alzheimer, penso sia importante perlomeno ricercare dei trattamenti in grado di attenuarne i sintomi e far sì che i pazienti affetti da questa malattia conducano il più possibile una vita autonoma e normale. Quindi mi auguro che questo nuovo trattamento dia i risultati sperati sui topi, per passare poi alla sperimentazione sull'uomo.