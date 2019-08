Nuotare al freddo non aiuta a perdere peso

Il nuoto è un’attività completa, in grado di sviluppare ed allenare la muscolatura, il cuore e la capacità polmonare, permettendo inoltre di bruciare 2-3 kcal circa per chilo di peso per chilometro percorso. Come per molte attività aerobiche, il consiglio degli esperti e di praticarla almeno tre volte la settimana per vedere miglioramenti significativi.

Uno studio, pubblicato di recente sulla rivista Plos Genetics e condotto da un team di ricercatori taiwanesi, ha però dimostrato, relativamente alla capacità di questa attività di far perdere peso, che l’acqua fredda potrebbe essere un ostacolo. Lo studio ha infatti dimostrato che nuotare nell’acqua fredda non solo non conduce ad alcuna perdita di peso, ma addirittura farebbe ingrassare.

Lo studio in questione ha preso in esame 18.424 cinesi adulti tra 30 e i 70 anni di età e ha rilevato, in primis, che l’obesità è legata a fattori genetici, che coinvolgono ben 400 geni diversi e non solo 13, come rilevato erroneamente da precedenti studi.

Considerato questo, i ricercatori hanno individuato gli sport consigliabili per chi è geneticamente predisposto ai chili in più: jogging, scalata, camminata, fitwalking, alcuni tipi di danza e lo yoga. Da evitare invece la bicicletta, lo stretching e il nuoto, in particolare quello in acqua fredda, che potrebbe stimolare l’appetito e indurre a mangiare di più.

Simon Cork, docente di formazione medica presso il King’s College di Londra, consiglia però di non generalizzare, dichiarando: “Questo studio ha preso in esame solamente soggetti cinesi di etnia Han. Individui di razza caucasica o afro-caraibica, per esempio, potrebbero avere una diversa predisposizione genetica, e quindi per loro potrebbero non essere validi i risultati di questa ricerca. Se da un lato questo studio suggerisce che alcuni sport sono migliori di altri, dall’altro bisogna stare attenti a non utilizzare queste tecniche come metodo primario per perdere peso”.