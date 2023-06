Neonato operato e salvato al San Camillo: nato prematuro e senza esofago

Una storia di coraggio e speranza: Emanuele, il piccolo guerriero che ha sfidato le avversità fin dal suo concepimento, ha finalmente un lieto fine. L’ospedale San Camillo di Roma ha voluto condividere con il mondo la sua incredibile storia. Tutto ebbe inizio il 23 febbraio 2023, quando la mamma Marialuisa, incinta di sette mesi, insieme al papà Antonello, giunse nella Capitale per sottoporsi ad un’amniocentesi, allo scopo di valutare eventuali malformazioni fetali sospette.

La diagnosi non fu confortante: Emanuele venne diagnosticato con la sindrome di Vacterl, una condizione che comporta l’assenza dell’esofago e del retto. Secondo i medici, questa condizione sarebbe stata incompatibile con la vita stessa. Durante l’esame, il sacco amniotico si ruppe improvvisamente. In un attimo, la coppia, proveniente da un altro ospedale, si precipitò al pronto soccorso ginecologico del San Camillo.

Fu così che Emanuele venne alla luce, prematuro, con soli 31 settimane di gestazione. Il giorno successivo alla sua nascita, il piccolo fu sottoposto a un’operazione chirurgica che prevedeva la ricostruzione dell’esofago, del retto e dell’ano, suddivisa in due distinti interventi. Fortunatamente, entrambe le operazioni hanno avuto esito positivo.

Gli occhi lucidi degli operatori sanitari raccontano che oggi Emanuele è un bellissimo neonato, pronto per affrontare la sua nuova vita. Grazie all’amore incondizionato dei suoi genitori, che non hanno mai smesso di lottare per lui, Emanuele è tornato a casa in Calabria, accolti dall’affetto e dal sostegno di tutta la sua famiglia, e in particolare di sua sorella maggiore.

Questa straordinaria storia di resilienza ci insegna che la forza dell’amore e la determinazione possono superare anche le avversità più grandi. Emanuele, con la sua nascita miracolosa e il suo recupero, rappresenta una fonte di ispirazione per tutti noi, dimostrando che ogni vita merita una possibilità, anche quando gli ostacoli sembrano insormontabili. Emanuele ci ha dimostrato che non dobbiamo mai arrenderci e che, con la forza dell’amore, tutto è possibile.