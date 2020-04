Neonati più rilassati se vengono abbracciati dai genitori

Cosa ne pensa l’autore

Francesca Paola Scimenes - Personalmente ritengo questa scoperta molto interessante e curiosa. Con questo studio la scienza infatti conferma l'importanza di un gesto come l'abbraccio, che sembra fare davvero bene al cuore, oltre a creare un legame solido. Dunque impariamo ad abbracciare i nostri neonati, perché non basta semplicemente accudirli per creare un legame affettivo.