Nelle grandi città l’influenza dura di più

La stagione invernale è il periodo dell’anno in cui si registrano più casi di influenza. I dati indicano che ogni anno l’influenza colpisce una percentuale della popolazione italiana che va dal 4 al 12%. Secondo le ultime previsioni, questa colpirà circa 7 milioni di italiani; il picco verrà raggiunto verso metà febbraio.

Oltre a causare problemi di salute pubblica, l’influenza è da sempre fonte di costi diretti e indiretti, in quanto porta, per esempio, ad un aumento delle assenze sui posti di lavoro, costringendo a letto numerosi lavoratori.

Lo studio

Secondo un recente studio pubblicato sulla rivista Science, il periodo di contagio è più breve nelle piccole città rispetto alle grandi.

Tra le cause principali del prolungamento della stagione influenzale nelle grandi città sono state individuate il minor grado di umidità caratteristico della stagione invernale, la maggiore mobilità, la maggiore densità della popolazione, l’uso di mezzi pubblici.

Per giungere a questa conclusione gli esperti hanno preso in esame più di 600 città americane e hanno raccolto i dati relativi all’influenza tra il 2002 e il 2008. Gli studiosi hanno successivamente incrociato tra loro i diversi parametri ambientali, urbanistici e demografici delle città.

Con questa indagine i ricercatori non vogliono indicare che alcune città sono più sicure di altre, ma vogliono far capire il modo in cui si distribuisce e si propaga l’influenza; queste sono informazioni molto preziose che potrebbero aiutare, magari nelle prossime stagioni invernali, i sistemi sanitari a far fronte alle emergenze.

Restano in ogni caso valide le raccomndazioni degli esperti per evitare di ammalarsi di influenza: vaccinazioni, lavaggio frequente delle mani, igiene respiratoria.