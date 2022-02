Non ci sarebbero particolari rischi di contrarre la miocardite o la pericardite dopo la vaccinazione anti Covid-19. Lo afferma uno studio italiano portato avanti dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’Aifa e dalle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lazio. In questi mesi è stato preso in esame un campione di popolazione a cui sono stati somministrati i vaccini prodotti da Pfizer o Moderna, in cui si è constatato che c’è stato un piccolo aumento di queste patologie tra le persone vaccinate con questi due sieri, aumento che si colloca in un range che va dallo 0,8% al 5,5%. nei sette giorni che hanno seguito la vaccinazione.

Lo studio è stato condotto su 2,5 milioni di cittadini. Dallo studio emerge che c’è quindi la possibilità di contrarre queste patologie dopo la vaccinazione anti Covid, ma il rischio è estremamente basso, poichè stiamo parlando di 5 casi ogni 100.000 abitanti. La fascia di età in cui si verifica di più questa reazione avversa è quella che va dai 12 ai 29 anni. Ad essere colpiti maggiormento sono gli individui di sesso maschile.

Benefici superano rischi

Anche questi dati confermano in sostanza che i benefici della vaccinazione superano di gran lunga i rischi che la malattia da Covid-19 può dare. Il Sars-CoV-2 e la relativa infezione possono infatti anche provocare miocarditi e pericarditi, ma in maniera molto più seria di quanto possa fare un vaccino.

C’è da tenere presente che questa condizione, nelle persone vaccinate contro il Covid, tende a risolversi spontanemente nel giro di qualche settimane e quindi è solo un effetto transitorio. “Nei giovani la miocardite può dare affaticamento sotto sforzo, la pericardite dolore toracico. Di solito in poche settimane passa. In condizioni normali può essere che il paziente non dia peso ai sintomi, mentre è più probabile che li monitori dopo la vaccinazione” – così afferma Carlo La Vecchia, epidemiologo e docente di Statistica medica alla Statale di Milano.

Nelle persone vaccinate, inoltre, non si sono mai verificati gravi casi di miocardite. Per quanto riguarda il vaccino prodotto da Pfizer l’aumento di miocarditi e pericarditi è di 1 caso ogni 100.000 abitanti dopo la seconda dose. La maggior parte dei casi, anche con il vaccino prodotto da Moderna, si sarebbero verificati soprattutto dopo la seconda dose.