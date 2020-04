Medico spiega la differenza tra le varie mascherine. Ecco quale usare

L’emergenza coronavirus ci ha, nostro malgrado, aperto a nuove conoscenze in campo scientifico e medico, soprattutto in tema di mascherine.

Sappiamo bene che le mascherine sono di fondamentale importanza per proteggere noi stessi ma anche gli altri che ci stanno intorno. Ma quale mascherina bisogna usare? Sicuramente ognuno di noi se lo sarà chiesto almeno una volta in questo periodo.

Il dottor Alessandro Gasbarrini, direttore della Chirurgia vertebrale a indirizzo oncologo e degenerativo del Rizzoli di Bologna, ha deciso di spiegare bene attraverso un video la differenza tra le varie mascherine attualmente in commercio.

Ecco, quindi, che il medico mostra una dopo l’altra le varie mascherine, quelle “altruiste”, che gli piace definirle, che proteggono gli altri, quelle “egoiste” che invece proteggono solo noi stessi ma anche quelle più complete e sicure, “intelligenti” stando alla definizione del medico.

Una distinzione importante e un po’ di chiarezza che di certo non fa male e che ci permette in questo modo di capire quale mascherina dobbiamo usare nella vita di tutti i giorni per poterci proteggere dal coronavirus e quindi poter tranquillamente uscire di casa, anche solo per andare a fare la spesa, senza l’incubo di ammalarci e contrarre quindi il Covid 19.

Ogni giorno veniamo, infatti, bombardati di notizie che a volte possono creare un po’ di confusione. Riuscire, quindi, a fare un po’ di chiarezza è estremamente importante per poter fare delle scelte consapevoli e vivere questo periodo tanto complesso con più tranquillità.

Credits Video Alessandro Gasbarrini.