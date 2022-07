Matteo Bassetti: "No mascherine a scuola, pronto a protestare"

Ascolta questo articolo

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ordinario di Malattie infettive all’università del capoluogo ligure, ha rilasciato recentemente un’intervista al conduttore Bruno Vespa a “A cena con…“, un evento di Masseria Li Reni tra le vigne e gli ulivi di Manduria.

Durante la sua intervista Bassetti ha presentato il suo libro dal titolo “Il mondo è dei microbi“, scritto insieme al volto Mediaset Martina Maltagliati ed editto da Piemme, ove si racconta la vita dei virus e dei batteri e di come cercare di arginare il problema per non complicare la vita delle prossime generazioni.

Oltre al suo ultimo libro si è parlato delle ultime vicissitudini legate al Covid-19 ove Bassetti si dichiara totalmente contrario all’uso delle mascherine da settembre nelle aule scolastiche: “Se in autunno il Governo decidesse di imporre di nuovo le mascherine a scuola, e temo che lo faccia, mi metterei alla guida dei cortei di protesta. Dinanzi a una enormità del genere, se il Governo non fosse caduto, meriterebbe di cadere“.

Non è la prima volta che il direttore del San Martino di Genova si dichiara contrario all’uso delle mascherine in ambito scolastico. Difatti in una intervista rilasciata al sito “Orizzonte scuola” del 2 giugno ha rivelato che, fino a quel momento, non sembra esserci nessun razionale scientifico all’utilizzo della mascherina a scuola.

Per Bassetti quindi: “È una decisione politica e come tale bisogna chiederne le ragioni al Ministro dell’educazione ed al Ministro della salute che hanno deciso in maniera autonoma, senza ascoltare nessun parere scientifico, di mantenere questo obbligo. Non voglio neanche pensare che a settembre si possa ancora discutere se i ragazzi a scuola debbano indossare la mascherina, sarebbe veramente un grande errore. È già un errore continuare ad usarla, sarebbe ancora più grave continuare ad usarla a settembre”.