Matteo Bassetti attacca i "no-vax": "Bisognerebbe mandare i carabinieri a prenderli a casa"

Fino a questo momento la vaccinazione contro il Covid-19, grazie soprattutto al super green pass, sta andando a gonfie vele. Come rivelato in una recente intervista di Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe, in due settimane: “Sono 390 mila i nuovi vaccinati contro il Covid. Se si dovesse mantenere questo incremento, nel giro di due mesi saranno rimasti solo gli irriducibili a non vaccinarsi“.

Nell’ultima puntata di “Tagadà“, il talk show condotto da Tiziana Panella e Alessio Orsingher, tra gli ospiti troviamo il virologo e infettivologo Matteo Bassetti. Il medico, divenuto famoso per le sue numerose ospitate su Rai 1 e altri programmi informativi, ha utilizzato il pugno duro contro la popolazione ancora oggi contraria alla vaccinazione.

Le parole di Matteo Bassetti

“Siamo di fronte ad un analfabetismo funzionale, credo abbiano grosse responsabilità scuola e università” afferma Matteo Bassetti mentre scorrono le immagini di una persona “no-vax”: “Capisco che qualcuno possa avere paura del vaccino, ma negare che ci siano cure efficaci in ospedale e scegliere di curarsi con erbe e bacche…”.

Per Matteo Bassetti quindi la soluzione sarebbe una soltanto: “La politica dovrebbe agire, per queste persone non c’è alternativa all’obbligo. Ma l’obbligo serio, con i carabinieri che vengono a prenderti a casa. Hai la libertà di non vaccinarti, ma vivi in una comunità che ha un sistema sanitario di tutti, devi rispettarlo. Devi vaccinarti: altrimenti non sei un buon cittadino”.

Attualmente in Italia il vaccino è obbligatorio per il comparto sanità, ai docenti e al personale amministrativo della scuola, ai militari, alle forze di polizia e al soccorso pubblico, mentre negli ultimi giorni viene resa sempre obbligatoria la dose booster per le professioni in ambito sanitario. Per tutti i cittadini invece a oggi, anche grazie ai dati superiori alla media Europea, l’obbligatorietà, soprattutto per i più piccoli, non viene ancora discussa.