Mangiare troppo la sera rende più vulnerabili di fronte a infarti e diabete

Chi mangia molto la sera, oltre ad essere più a rischio di poter sviluppare malattie cardiovascolari come l’infarto, è anche più vulnerabile di fronte al diabete. A sentenziarlo è uno studio presentato a Philadelphia durante una sessione scientifica dell’American Heart Association.

Per arrivare a questa conclusione, i ricercatori si sono basati sullo studio di un campione di 112 donne di età media pari a 33 anni. Analizzando le loro abitudini alimentari, si è scoperto che quelle il cui apporto calorico era per lo più garantito da una cena abbondante consumata dopo le ore 18.00, godevano di una peggiore salute cardiovascolare.

Più nello specifico, chi la sera preferiva concedersi un pasto molto sostanzioso, ha mostrato più alti livelli di pressione sanguigna, di zuccheri nel sangue, e non da ultimo ha conosciuto un aumento dell’indice di massa corporea. In altre parole oltre a peggiorare il proprio girovita, questo stile di vita si è rivelato essere deleterio per la salute. Come se poi non bastasse, ad ogni aumento dell’1% dell’apporto calorico, anche l’effetto negativo sul cuore e sul peso aumentava della stessa misura.

Nour Makarem, l’autore principale di questa ricerca, ha voluto quindi ribadire che “questi risultati preliminari indicano che un’alimentazione consapevole dei tempi e della percentuale di calorie nei pasti serali può rappresentare un comportamento semplice e modificabile che può aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiache”.

In altre parole diventa fondamentale ricalibrare l’apporto calorico nel corso della giornata, dando più spazio alla colazione e al pranzo. Solo in questo modo si può raggiungere quel senso di sazietà che diventa un freno alle possibili scorpacciate serali, che sono assolutamente da evitare in quanto oltre a provocare un aumento della massa corporea, possono determinare anche più alti livelli di zuccheri nel sangue. In altre parole evitare di mangiare molto dopo le ore 18.00, permette di tenere sotto controllo sia il livello di insulina che di colesterolo, riducendo il rischio di diabete e di patologie di natura cardiovascolare.