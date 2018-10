Mangiare troppo glutine in gravidanza aumenta il rischio di diabete 1 per il bambino

Secondo un recente studio osservazionale condotto dal Danish National Birth Cohort e pubblicato sul British Medical Journal, sembrerebbe esserci una relazione tra consumo eccessivo di glutine in gravidanza e maggior rischio di diabete di tipo 1 o mellito nel bambino dopo la nascita.

Lo studio ha coinvolto circa 63mila donne, nell’arco temporale che va dal gennaio 1996 all’ottobre 2002; le partecipanti sono state chiamate a raccontare le loro abitudini alimentari attraverso un questionario composto di 300 domande.

I risultati

I risultati al termine del periodo di osservazione sono stati i seguenti: le donne incinte che mangiano giornalmente 20 grammi o più di glutine hanno il doppio delle probabilità di mettere al mondo un figlio che possa contrarre entro i 15 anni di età la malattia rispetto a quelle che ne mangiano meno di 7 grammi. C’è da dire però anche che una quantità di 20 grammi di glutine è eccessiva, dato che corrisponde a circa 470 grammi di cereali, mentre 7 grammi di glutine corrispondono a 112 grammi.

Sebbene il campione analizzato sia piuttosto vasto, non vi è la certezza assoluta che consumare grandi quantità di glutine durante la gravidanza provochi il diabete di tipo 1 nel bambino. Non è da escludere che il problema possa essere causato da qualche altro elemento presente nei cereali. Per ora si tratterebbe dunque perlopiù di una probabilità da tenere fortemente in considerazione.

Gli esperti a tal proposito spiegano: “Quello che ci manca sono studi meccanicistici che possono spiegare la biologia di queste osservazioni; solo allora potremmo pensare di progettare interventi dietetici e essere in grado di consigliare adeguatamente le donne in gravidanza. Le donne non dovrebbero apportare modifiche radicali alla loro dieta basandosi su questi risultati. Durante la gravidanza è importante seguire un’alimentazione equilibrata e al momento non ci sono evidenze sufficienti per escludere il glutine dalla dieta”.