Mangiare carne rossa non causa il cancro: lo dice uno studio

È sempre stato detto che consumare carne rossa comporta un incremento delle possibilità di ammalarsi di tumore, tuttavia dei recenti studi hanno negato questa tesi, spiegando che ridurne l’adozione presenta un impatto molto limitato, addirittura trascurabile. Le prime quattro ricerche hanno analizzato l’impatto del consumo di carne rossa su malattie come il cancro.

Il risultato, testato su 54 mila persone, ha mostrato come in realtà non ci sia un legame abbastanza significativo per poter dire che la carne rossa causa un incremento delle possibilità di contrarre un tumore. C’è un piccolissimo aumento di percentuale, tuttavia può essere considerato trascurabile.

Mangiare carne rossa non provoca il cancro

Gordon Guyatt, professore dell’Università McMaster in Canada, ha spiegato il metodo utilizzato per effettuare le analisi sui pericoli legati al consumo di carne. Il gruppo di studio è stato costituito da 14 ricercatori provenienti da sette Paesi diversi ed è stato utilizzato il metodo GRADE. Si tratta di una tecnica nata nel 2000 che punta a garantire la trasparenza e la qualità del risultati di ogni singolo studio effettuato con esso.

Questo metodo analizza anche fattori che talvolta sono considerati trascurabili, come la praticabilità e la trasferibilità dell’intervento e le implicazioni organizzative, economiche, sociali e finanziarie. Proprio per questo motivo, i ricercatori hanno dato maggior importanza ai risultati emersi da queste analisi.

Gli studiosi sono consapevoli che l’esito va contro un gran numero di ricerche fatte finora, ma risulta essere l’analisi con più dati considerati: sono stati trascurati gli effetti sulla salute degli animali ed eventuali impatti ambientali, considerando solo ed esclusivamente gli effetti sull’organismo: “Siamo tuttavia solidali con il benessere degli animali e le preoccupazioni ambientali con un certo numero di persone che hanno eliminato o ridotto il loro consumo personale di carne rossa per questi motivi”, spiega uno dei ricercatori. Tra i Paesi che hanno preso parte alla ricerca ci sono la Spagna, i Paesi Bassi e la Polonia.