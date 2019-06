Lychee, il frutto esotico che in India sta uccidendo i bambini

Negli ultimi 10 giorni, dopo aver mangiato i lici (lychee o litchi), 31 bambini sono morti. Pare che la malattia cerebrale mortale sia stata causata da una sostanza tossica che è contenuta nel frutto esotico. È successo in India.

Secondo quanto riferisce il quotidiano inglese, Guardian, le morti dei bambini sono state registrate in due diversi ospedali che si trovano nell’est del Paese, nel distretto di Muzaffarpur, un distretto conosciuto proprio per le intense coltivazioni di lychee.

Le probabili cause

Ashok Kumar Singh, il capo dei medici dello Sri Krishna Medical College and Hospital che ha dato voce alla situazione, avrebbe riferito che tutti i bambini deceduti avevano “gli stessi sintomi da encefalite acuta (AES)”, riporta ilfattoquotidiano.it. La maggior parte dei piccoli pazienti ha avuto “un’improvviso crollo dei livelli di glucosio nel sangue“.

I medici di due ospedali stanno curando gli altri 40 bambini ricoverati nei reparti di terapia intensiva con gli stessi sintomi dei piccoli deceduti: “Stiamo facendo del nostro meglio per salvarli”, ha assicurato il funzionario sanitario. Avrebbe inoltre fatto sapere che il dipartimento della salute ha messo in guardia le famiglie con un avviso: durante l’estate calda, in particolare quando le temperature diurne vanno oltre i 40 gradi Celsius, sono invitate a prendersi cura dei loro bambini.

Altre volte in India ci sono stati dei casi simili a quello di questi giorni, sempre in concomitanza alla maturazione dei lychee. La malattia che il frutto provoca è chiamata Chamki Bukhar: nel 2014 non è passata inosservata per aver causato 150 vittime. L’anno seguente, il 2015, un gruppo di ricercatori statunitensi ha voluto studiare il fenomeno e ha così potuto spiegare che la sindrome da encefalite acuta con molta probabilità è causata da una sostanza tossica contenuta nel frutto esotico, ma saranno altri studi ad affermare con certezza se è questa sostanza a causare convulsioni, uno stato mentale alterato e, in oltre un terzo dei casi, la morte.