Luc Montagnier sul Covid-19: "I non vaccinati salveranno l’umanità. Il vaccino contiene una proteina tossica"

A Piazza XXV aprile, ubicata nel capoluogo lombardo, si è tenuta la manifestazione no green pass organizzata da “No Europa per l’Italia – Italexit con Paragone“, il movimento italiano fondato dall’ex grillino Gianluigi Paragone. Si contano almeno due mila presenti sul luogo e tanti ospiti illustri a dire la loro sul tema delicato del Covid-19 e delle vaccinazioni.

Nelle ultime ore sta facendo discutere le dichiarazioni di Marco Melandri, ex pilota motociclistico italiano e campione del mondo della classe 250 nel 2002, ove ha affermato di essersi infettato di proposito, senza tra l’altro aver accusato nessun sintomo, con il solo scopo di ottenere il green pass senza la vaccinazione.

Le parole di Luc Montagnier

Alla manifestazione è presente anche il premio Nobel Montagnier, diventato un simbolo per i no-vax grazie alle sue teorie contro il vaccino. Acclamato immediatamente dalla gremita piazza di Milano, il biologo e virologo francese ha voluto mettere in guardia in merito alle vaccinazioni.

“La salvezza dell’umanità e la fine di questa emergenza sarà nelle mani dei non vaccinati. Saranno i non vaccinati a salvare l’umanità” ha detto Luc Montagnier che poi ha aggiunto: “Sui vaccini c’è stato un enorme errore di strategia e contrariamente a quanto è stato detto inizialmente, questi vaccini non proteggono assolutamente e sta venendo fuori piano piano. Lo stanno scoprendo gli scienziati e gli stessi malati che il vaccino non funziona e invece di proteggere può favorire altre infezioni. All’interno di questi vaccini è contenuta una proteina tossica“.

Il medico ha poi ricevuto un caloroso applauso quando ricorda la pericolosità delle vaccinazioni sui bambini, affermando poi che per i sportivi, come sta capitando troppo spesso nell’ultimo periodo, può causare problemi cardiaci importanti. Successivamente lancia un attacco a Mario Draghi ed Emmanuel Macron: “Sono due persone e non sono abbastanza per movimentare il volere di un popolo, vi dovete svegliare. Approfittate delle prossime elezioni per dire il vostro parere. Viva la libertà”.