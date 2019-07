L’inquinamento atmosferico accelera l’invecchiamento dei polmoni e aumenta il rischio di malattie polmonari croniche

Cosa ne pensa l’autore

Francesco Menna - Una nota alquanto negativa. Considerando che in Italia il tasso di inquinamento, soprattutto nelle metropoli, è davvero alle stelle, soprattutto quando non piove per diversi mesi, si può dire che i nostri polmoni sono invecchiati di parecchio. Per rimediare un po' ai danni può essere utile andare periodicamente in luoghi con molto verde.