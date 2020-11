L’importanza dell’idratazione durante la gravidanza

L’acqua svolge un ruolo fondamentale per il benessere del nostro organismo: permette l’eliminazione delle tossine, favorisce la digestione e garantisce il naturale assorbimento delle sostanze nutritive essenziali derivate dalla nostra alimentazione. Durante i nove mesi di gravidanza il corpo della donna si trasforma per permettere la crescita del bambino e dunque diventa ancora più importante avere delle condizioni fisiche ottimali.

L’acqua è inoltre fondamentale per la formazione del fluido che circonda il feto e per aiutare ad aumentare il volume del sangue. Negli adulti ci sono circa 3 litri di plasma, la fase liquida del sangue. In gravidanza il volume plasmatico aumenta fino al 40-50% rispetto al valore pre-gravidanza, al fine di favorire la vascolarizzazione della placenta, che consente lo scambio materno-fetale di sostanze nutritive.

Elisabetta Bernardi, biologa specialista in scienza dell’alimentazione e membro dell’Osservatorio Sanpellegrino, ha spiegato: “Secondo la Sinu, la Società Italiana Nutrizione Umana, l’assunzione adeguata di acqua (ml/die) per le donne incinta è di 2350 ml/die, circa 10 bicchieri al giorno. Durante l’allattamento l’assunzione giornaliera dovrebbe aumentare fino a 13 bicchieri al giorno. Inoltre, se si soffre di nausea mattutina, si perdono dei liquidi extra, quindi è importante cercare di bere un po’ di più per rimediare anche a questo inconveniente”.

Un recente studio ha dimostrato che a differenti livelli di idratazione corrispondono importanti differenze di peso e lunghezza del nascituro. Laddove i livelli di idratazione del neonato si sono dimostrati più bassi, i neonati presentavano circa 596,1 g e 1,8 cm in meno.

Per quanto riguarda invece la tipologia di acqua più indicata durante la gravidanza, se non ci sono processi patologici (es. calcolosi renale), è meglio preferire un’acqua a media mineralizzazione, per via della maggior ricchezza di oligoelementi contenuti. E’ sconsigliato filtrare l’acqua con le apposite caraffe, in quanto l’acqua che ne risulta è privata di gran parte dei minerali.