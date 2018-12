Le proprietà del basilico: un rimedio naturale per la nostra salute e bellezza

La dieta del basilico è ideale per tornare in forma, depurarsi e raggiungere il peso ideale in modo semplice e con gusto. Delizioso e profumato, il basilico è infatti l’alleato perfetto per rendere strepitosa ogni ricetta ma anche per aiutarci a perdere peso.

Per sfruttare le sue proprietà occorre inserire questa pianta aromatica nel contesto di un regime alimentare ipocalorico ed equilibrato. Può essere utilizzato come sostituto del sale, in modo da depurare l’organismo e tornare in forma in pochi giorni.

Le proprietà del basilico

Il basilico è un’erba aromatica ricca di proprietà benefiche; si tratta di un’erba molto saporita e allo stesso tempo super light: contiene infatti soltanto 23 calorie per 100 grammi.

Il basilico è un cibo ricco di magnesio, minerale che favorisce la circolazione del sangue e aiuta a prevenire la stanchezza e la debolezza. Riduce dunque la ritenzione idrica responsabile della formazione della cellulite e degli antiestetici cuscinetti di grasso. Infine, il magnesio aiuta a stabilizzare l’umore impedendoci di mangiare troppo quando siamo nervosi o stressati.

Le foglie di basilico presentano al loro interno anche il manganese, una sostanza che permette di migliorare la funzionalità del sistema nervoso e in particolare del metabolismo: le foglie di basilico ci aiutano a bruciare più in fretta gli zuccheri.

Infine, il basilico è da sempre conosciuto come un coadiuvante per il miglioramento della digestione in caso di digestione lenta e pesante; inoltre, aiuta a ridurre l’aereofagia e a prevenire il reflusso acido.