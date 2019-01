Le maniglie dell’amore riducono la materia grigia nel cervello

Il sistema nervoso centrale si compone di due tipi di tessuti : la materia grigia e la materia bianca. Nella materia grigia si trovano i neuroni; questa è responsabile dei movimenti volontari, del linguaggio, del pensiero, dei sensi e della memoria. L’intelligenza umana dipende proprio dal volume del tessuto grigio in determinate regioni del cervello.

Recenti studi hanno costatato che esiste una corrispondenza tra la materia grigia e le maniglie dell’amore.

Lo studio

I ricercatori hanno analizzato 9.652 persone con un’età media di 55 anni, il 19% dei quali era obeso. Gli scenziati hanno misurato il loro BMI, il grasso corporeo, il girovita e raccolti i dati circa il proprio stato di salute, dopodichè hanno utilizzato la risonanza magnetica per stabilire il volume della materia bianca e grigia e delle restanti regioni del cervello.

Dallo studio è emerso che i soggetti con maggior BMI e girovita hanno minore materia girgia nel cervello. I ricercatori hanno dichiarato: “Se il nostro studio ha scoperto che l’obesità, in particolare nella parte centrale del corpo, è associata a minori volumi di materia grigia, non è chiaro se questo anomalie nella struttura del cervello portino all’obesità, o se sia l’obesità a portare ad una riduzione di specifiche regioni del cervello”.

Per approndire lo studio e comprendere la relazione tra la materia grigia e le maniglie dell’amore, sono necessari ulteriori studi, si può affermare però, che le persone con BMI superiore a 30 siano obese; mentre per quanto riguarda le dimensioni di materia grigia nel cervello, studi passati hanno affermato come una riduzione di cervello porti ad una diminuzione della memoria e rischio di demenza.