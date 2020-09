Le lenti multifocali rallentano la progressione della miopia nei bambini

Negli ultimi anni i casi di miopia tra i bambini risultano essere in continuo aumento, forse anche a causa delle nuove abitudini di vita, come l’utilizzo frequente dei dispositivi elettronici. La miopia nei bambini si manifesta, nella maggior parte dei casi, in età scolare, tra i 6 e i 13 anni.

Secondo un recente studio clinico, pubblicato sulla rivista Journal of the American Medical Association (JAMA) e finanziato dal National Eye Institute, l’utilizzo di lenti a contatto multifocali potrebbe rallentare il processo di sviluppo della miopia nei bambini. Nell’ambito di questo studio, i ricercatori hanno osservato gli effetti di questa tipologia di lenti su un campione di 294 bambini miopi, di età compresa tra i 7 e gli 11 anni.

Dai test clinici è emerso che nei bambini che hanno indossato lenti multifocali durante il giorno, la miopia è peggiorata di poco più di mezza diottria. Nei bambini che hanno portato invece una normale lente da correzione della miopia, la progressione è stata di più di una diottria. Secondo gli esperti, a differenza degli occhiali da vista monofocali e delle tradizionali lenti a contatto che migliorano la visione senza però riuscire a trattare il problema sottostante la miopia, le lenti multifocali, invece, rallenterebbero la progressione di questo disturbo della vista.

Le lenti multifocali, a differenza delle lenti standard, sono costituite da anelli concentrici, in cui si alternano correzione per vicino e per lontano. E’ proprio questa particolare costruzione della lente che permette di scongiurare ipercorrezione della miopia a livello della retina periferica, una delle principali cause di allungamento del bulbo oculare e, di conseguenza, del peggioramento della miopia.

Gli autori della ricerca hanno commentato: “Tra i bambini con miopia, il trattamento con lenti a contatto multifocali ad alta potenza aggiuntiva rispetto alle lenti a contatto multifocali e monofocali a media potenza aggiuntiva ha ridotto il tasso di progressione della miopia in 3 anni, ma sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere l’importanza clinica delle differenze osservate così come i risultati a lungo termine”.