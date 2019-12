L’attività fisica riduce l’insorgenza di 7 diversi tipi di tumore

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Ancora una volta la scienza dimostra che lo sport è un’ottima medicina che apporta diversi benefici alla nostra salute. Per stare meglio ma anche per allontanare il rischio di tumori, è quindi opportuno dedicare un po’ più di tempo all’attività fisica. Da quanto si può intuire non è necessario fare chissà che cosa, sarebbe sufficiente anche mezz’ora al giorno.