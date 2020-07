La spirale non ha funzionato e il bimbo nasce tenendola in mano, le foto sono virali

Molte donne, per non ricevere più gavidanze, tentano la strada della spirale, ovvero un metodo atto ad evitare che avvenga la fecondazione. Il dispositivo in sé non è per nulla fastidioso e viene inserito all’interno dell’utero, in corrispondenza dell’ingresso delle ovaie, proprio per rendere la vita difficile agli spermatozoi, ma non impossibile.

Come si è conoscenza infatti, la spirale, appare essere uno strumento efficace, ma non sicuro al 100%. Numerose infatti possono essere le complicanze che possono portare a una perdita di efficacia dello strumento, uno tra tanti, lo spostamento dalla sua sede originaria, ed ecco che la spirale diventa inutile.

Un caso molto singolare è accaduto in questi giorni in Vietnam, dove pare che il 30 Giugno, i medici dell’ospedale Hai Phong International Hospital, hanno assistito a un evento molto particolare. Infatti i medici hanno fatto partorire una donna, ed il bambino è nato tenendo in mano la spirale.

Un particolare che ha suscitato tenerezza e allo stesso tempo curiosità nei medici, che non hanno potuto resistere dal fare una foto per immortalare questo evento così raro. La foto in poco tempo ha fatto il giro del mondo, divenendo virale. In passato una notizia del genere venne diffusa in Texas, dove anche lì avvenne la stessa cosa per poi rivelarsi una fake news, in quanto la spirale venne inserita in mano al bambino dopo la sua nascita.

Tran Viet Phuong, capo del dipartimento di ostetricia dell’ospedale, ha dichiarato: “Quando è nato, il dispositivo è uscito con lui e l’ha afferrato“, inoltre il medico ha fatto sapere che la madre del piccolo aveva già due figli, e qualche anno prima aveva deciso di fermarsi con le gravidanze, sottoponendosi all’immissione della spirale.