La scienza rivela la posizione migliore per raggiungere l’orgasmo femminile

Ascolta questo articolo

I ricercatori americani hanno svelato quali siano le posizioni migliori per raggiungere l’orgasmo femminile durante il sesso. Nello studio, i ricercatori della clinica ginecologica privata New H Medical di New York Ciry hanno valutato il flusso di sangue verso il clitoride durante alcune delle posizioni più popolari, tra cui missionario e la pecorina.

Il team di ricercatori si è posto l’obiettivo di capire le migliori posizioni per l’orgasmo femminile, dicendo che i benefici delle varie posizioni durante l’amplesso sono descritte in numerosi libri, riviste e forum, ma “c’è poca ricerca scientifica che valuti l’associazione tra le varie differenti posizioni e la loro abilità di produrre un orgasmo nella donna“, ha scritto la Dottoressa Kimberley Lovie.

Utilizzando uno scanner ad ultrasuoni, gli scienziati hanno studiato una coppia di volontari che hanno fatto sesso in cinque popolari posizioni per 10 minuti ciascuna. Le pose scelte erano faccia a faccia con l’uomo sopra, la cosiddetta posizione del missionario, sia con che senza cuscino, faccia a faccia con la donna sopra, seduti faccia a faccia, e la posizione a pecorina. L’obiettivo era quello di comparare il flusso di sangue verso il clitoride prima e dopo il rapporto in tutte e cinque le posizioni.

Il risultato è che la posizione del missionario, spesso considerata la più noiosa tra quelle possibili, è la migliore per consentire alle donne di raggiungere l’orgasmo, se aiutata dalla presenza di un cuscino. Secondo la ricerca infatti, il flusso sanguino verso il clitoride, un passaggio cruciale per il raggiungimento dell’estasi, è maggiore quando l’uomo è sopra durante la posizione del missionario, con un cuscino posizionato sotto il bacino della donna.

L’aggiunta del cuscino permette alla donna di decidere quanto contatto avere tra il clitoride e la pelle del partner, e permette una penetrazione più profonda. Secondo lo scan, le posizioni faccia a faccia sono le più efficaci nello stimolare il flusso di sangue, mentre la pecorina produce meno contatto diretto sul clitoride, comportando un flusso sanguino irrisorio.