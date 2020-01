La realtà virtuale entra in sala parto e si affianca alle terapie farmacologiche

Cosa ne pensa l’autore

Marco Barsanti - Sebbene si tratti di un approccio ancora sperimentale, mi sembra molto promettente dal punto di vista dell'applicabilità, anche perché non pare avere grandi controindicazioni. Al momento, infatti la stessa cosa certamente non si può dire per i medicinali, che in molti casi non sono neanche utilizzabili proprio per questioni di sicurezza. Sicuramente al momento non sarà un approccio risolutivo, ma in ogni caso un ottimo supporto per rendere più facile l’esperienza del parto anche in ambiente clinico e in situazioni difficili.