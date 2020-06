La maggior parte degli infetti non ha trasmesso il coronavirus. Ecco come si è scatenato l’incubo

Si è parlato molto della distanza di sicurezza tra le persone per evitare di essere contagiati dal Covid-19. Eppure, uno studio cinese ha scoperto che la maggior parte delle persone positive al coronavirus non sono contagiose, ma che lo sono solo una minima parte. Secondo questa ricerca, infatti, il 70% degli infetti che ha contratto il virus non ha “colpe” e non ha trasmesso la malattia a nessuno.

Come è stato possibile allora che si scatenasse questa pandemia mondiale che ha messo il mondo in ginocchio? Secondo gli scienziati, la spiegazione risiede nelle situazioni dove si è creato un “super–contagio“, quando una sola persona sarebbe stata in grado di infettare un numero sproporzionatamente elevato di chi gli stava intorno.

Ciò sarebbe avvenuto soprattutto in quei contesti sociali molto affollati. Qualche esempio? Incontri al bar, partecipazione a matrimoni, funerali, celebrazioni religiose, incontri di calcio, cene, feste di lavoro e locali dotati di karaoke. Tutti eventi che hanno riguardato incontri al chiuso in cui una sola persona, positiva al Covid-19, ha infettato gli altri con un meccanismo di massa e non esponenziale.

Un esempio su tutti è quello che è avvenuto in Corea del Sud: una donna di 61 anni, positiva al Covid-19, ha frequentato le funzioni religiose nella città di Daegu. In poco tempo, questa donna ha contagiato inconsapevolmente decine di altre persone. Il conteggio dei casi di nel Paese è salito così rapidamente da 29 a oltre 2.900 due settimane dopo. E tutto questo da un “superdiffusore“, cioè la donna.

Non tutte le nazioni però hanno avuto lo stesso destino. Prendiamo l’esempio del Giappone: è vicinissimo alla Cina, eppure non ha avuto la stessa intensità della pandemia di altri Paesi. Perché il governo ha consigliato alla gente di stare alla larga dagli spazi chiusi, dai luoghi affollati e dai contesti di contatto ravvicinato, tutti luoghi ideali per la diffusione del virus e dei morti che ha comportato.