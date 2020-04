La colazione può dare, oltre che energia, anche felicità

Come iniziare al meglio le nostre giornate? Ovviamente con una colazione adeguata, sana e nutriente, come sottolineano 8 esperti su 10 e anche i dati di uno studio condotto da Isola Bio Lab, osservatorio che analizza i trend legati a questo pasto. Affinché la colazione ci dia la giusta carica occorre assumere con questo pasto tra il 15 e il 20% delle calorie giornaliere.

Andrea Ghiselli, dottore e presidente della Società italiana di Scienze dell’Alimentazione, fornisce le seguenti indicazioni: “Per i ragazzi che studiano o lavorano, le calorie vanno da 400 per le femmine a 500 per i maschi; 540 e 440 per rispettivamente uomini e donne adulti”.

Ma la colazione non è fondamentale solo a livello nutrizionale, ma anche a livello psicologico. Infatti, secondo un recente studio congiunto di American Heart Association, Harvard School of Public Health, American Journal of Clinical Nutrition e Academy of Nutrition and Dietetics, attraverso la colazione l’individuo stimola il proprio umore. In particolare le persone con la pancia piena tendono ad essere più felici e meno irritabili.

La spiegazione ci viene fornita dallo psicologo e professore della Uts School of Management di Sydney, Tim Sharp, con questa affermazione: “Ciò che facciamo come prima cosa alla mattina detta generalmente il ritmo al resto della giornata. E cominciarla bene crea energia positiva”. Iso Bio Lab fornisce 10 consigli per una colazione perfetta: