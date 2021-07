La carica virale della variante Delta è di almeno 1000 volte superiore al ceppo originario del Covid

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Come sappiamo, per sopravvivere il virus deve diffondersi, e per diffondersi deve evolversi in continuazione. Fino a quando non saremo in grado di bloccare il suo operato, di fatto prolungheremo la sua sgradita presenza. A questo punto si spera che non saltino fuori varianti ancor più temibili e contagiose, capaci di aggirare il funzionamento dei vaccini.