Jo Cameron la donna costantemente felice senza ansia e dolore

Jo Cameron è una signora scozzese di 65 anni che vive in uno stato di perenne felicità, senza ansia dolore o panico grazie a due modifiche genetiche rarissime, di cui una finora sconosciuta.

La sua storia è stata riportata sul Journal of Anaesthesia; tutto iniziò quando la donna, dopo essere stata sottoposta ad un intervento alla mano, dichiarò di non provare alcun dolore. Fu allora che il suo caso fu sottoposto a un team di esperti genetisti della University College di Londra e Università di Oxford.

La scoperta

Gli scienziati hanno scoperto che nel Dna della donna erano presenti due mutazioni in due geni limitrofi FAAH-OUT e FAAH. Quest’ultimo era già noto per avere un ruolo nella sensibilità al dolore, nell’umore e nella memoria; la donna, infatti, non mostrava queste condizioni ma era sempre felice e molto smemorata.

Devjit Srivastava, l’anestesista della donna, ha dichiarato che: “Dopo la chirurgia circa un paziente su 2 prova dolore anche serio, nonostante i numerosi avanzamenti nella terapia del dolore. Sono stati già svolti (ma senza risultato) trial clinici su sostanze che hanno come bersaglio la proteina FAAH e speriamo che lavorando su FAAH-OUT si possano cambiare le cose, specialmente per il dolore post-operatorio“.

Analizzando la sua cartella clinica, inoltre, i medici si sono accorti che la donna non aveva mai preso un antidolorifico; quando è stata coinvolta in un incidente, per esempio, non si era minimamente scomposta e dopo aver partorito aveva dichiarato di non aver sentito alcun dolore ma anzi di averlo trovato divertente. La donna ha inoltre spiegato in un’intervista alla BBC Healt che non si mai interessata a comprendere le motivazioni di questa stranezza che lei considerava del tutto normale ma che gli altri le facevano pesare e notare.