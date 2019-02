Intossicazione alimentare e cibi contaminati. Ogni anno si contano 420mila decessi

Cosa ne pensa l’autore

Francesco Menna - Un dato sconcertante. Quasi 500 mila morti, tra cui 130 mila bambini, a causa di cibo infetto o contaminato. Più che aspettare il 2030, cioè tra 11 anni, dovrebbero far qualcosa per tentare di ridurre i danni già entro i prossimi mesi, perché moltiplicando 430 mila per 11, esce un numero di vittime troppo alto.