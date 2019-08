In calo la creatività dei minori, se usano un device per giocare

Cosa ne pensa l’autore

Alessio Attardi - Non riesco a schierarmi totalmente né da una parte né dall'altra: riconosco che oggi c'è un uso totalmente diverso da quello che avevo io 25 anni fa di TV e consolle, e penso che i miei modi di gioco da bambino siano molto più obsoleti di quanto mi duole ammettere. Però questo non deve essere per forza un male: andiamo verso una società che richiede anche figure lavorative e mentalità diverse da quelle di un tempo e più propense alle dinamiche attuali: esistono anche molti giochi su device che sono estremamente educativi o che insegnano rudimenti di programmazione e le basi dello studio sotto forma di gioco che, quando ero piccolo io, neanche erano presenti come idee. Il tutto sta come al solito nella corretta dose di quel che si fa e nel non demonizzare il nuovo solo perché diverso dal vecchio.