Il nostro corpo si sta raffreddando, scopriamo il perché!

La verità è questa, l’Homo sapiens si sta raffreddando e nessuno ha capito ancora il perché. Si sa che da oltre due secoli di storia, la nostra temperatura media si aggira, stando alle misurazioni ufficiali, sui 37 gradi. Alcuni studi che sono stati avviati proprio nel 2020 invece hanno dimostrato che in realtà mediamente la nostra temperatura oscilla tra i 36,7 e i 36,4, siamo diventati tutti più freddi! Ed ecco che si innescano nuovi interrogativi sulla nostra evoluzione.

Tutti questi interrogativi sono stati incentivati da ulteriori studi che hanno dimostrato che in alcune aree geografiche, come l’Amazzonia boliviana e precisamente la popolazione degli Tsimanè, ci sono persone che presentano una temperatura corporea più bassa rispetto alla media e infatti questa popolazione si aggiudica un primato particolare essendo il popolo con una temperatura più bassa rispetto a tutte le altre popolazioni mondiali. E tutto ciò è accaduto in un arco di tempo ancora più ristretto rispetto all’arco di tempo utilizzato per i primi studi.

Basti pensare che questo popolo in circa 16 anni ha subìto un drastico calo della propria temperatura, di circa 0,05 . l’anno fino a portarsi a uno standard di 36,5 gradi. E da qui partono i primi dubbi addirittura su una nuova e possibile futura evoluzione del nostro corpo. Il vero problema però è capire se questa probabile nuova evoluzione sia positiva o meno.

Infatti molti studiosi si sono posti una specifica domanda:”Ma con una temperatura più bassa della media, la specie umana potrà vivere ancora a lungo?”. Francamente la risposta è un secco non lo sappiamo e ciò dipende da tanti fattori, infatti nessuno può confermare se ci troviamo di fronte ad una nuova evoluzione umana e nessuno altrettanto può farci capire per adesso se questa cosa sia dannosa o meno per noi.

Alcune tesi in realtà reputano questo abbassamento della temperatura come una sorta di miglioria per le nostre condizioni di vita. Infatti grazie all’utilizzo facilitato nel corso del tempo di riscaldamenti e grazie ai numerosi indumenti creati per riscaldare il nostro corpo, la temperatura in qualche modo si è adattata al nostro modo di vivere, ma nonostante ciò, rimangono tutte ipotesi che non hanno ancora risposte.