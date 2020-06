Il latte vegetale migliore è quello di soia

In commercio ci sono molte bevande vegetali che sostituiscono il latte, tra cui quelle di soia, cocco, riso, mandorle, avena. Ma quale tra queste bevande è la migliore dal punto di vista nutrizionale e ambientale? Secondo gli esperti della Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana (SSNV), associazione no-profit fondata nel 2000 che riunisce al suo interno medici, nutrizionisti e altri esperti di alimentazione e sostenibilità, la migliore bevanda vegetale è senza dubbio il latte di soia.

La SSNV lo fa sapere con la seguente nota, resa pubblica di recente: “Tutti i latti vegetali sono di gran lunga preferibili al latte vaccino (o di capra o pecora), ma, tra i latti vegetali, quello di soia sopravanza gli altri di diverse lunghezze. È il più nutriente e sano, il più ecologista (assieme a quello d’avena), il più versatile in cucina e il meno costoso”.

Secondo la classifica pubblicata su “The Guardian” nel mese di gennaio 2020, il latte di soia, insieme a quello di avena, è la bevanda vegetale con il minore impatto per quanto riguarda le risorse necessarie per la coltivazione. Dal punto di vista nutrizionale, invece, oltre ad essere privo di lattosio e colesterolo come le altre bevande vegetali, è più ricco di proteine e meno calorico, dal momento che presenta la metà delle calorie del latte vaccino intero e 2/3 del latte parzialmente scremato.

Il latte di riso, invece, avrebbe le stesse calorie del latte vaccino intero, mentre quello d’avena le stesse del parzialmente scremato. Inoltre, il latte di soia contiene isoflavoni, composti in grado di proteggere dai tumori “ormono-sensibili”. Anche in cucina il latte di soia ne esce vincitore, per i seguenti motivi: