Il latte ed i latticini sono amici o nemici della salute? La parola agli esperti

Il latte e i latticini, soprattutto i formaggi grassi, sono sempre stati demonizzati poiché contengono una discreta quantità di grassi saturi nemici sia della salute sia della forma fisica, ma recenti studi di laboratorio hanno dimostrato una sorprendente verità.

Studi effettuati prima su animali da laboratorio poi su un campione di popolazione hanno rilevato come il calcio presente nel latte e nei derivati oltre ad essere fondamentale per il benessere delle ossa sia anche un valido supporto per il processo dimagrante.

Questo avviene perché il calcio, tra le varie funzioni, interagisce direttamente con il grasso in quanto ne regola il processo di sintesi e di degrado. Questi studi hanno quindi dimostrato che più calcio si introduce con gli alimenti che si mangiano e più la perdita di peso è facilitata.

Quindi il latte ed i formaggi possono essere consumati in quantità smisurata? La risposta è no, poiché comunque questi alimenti sono molto calorici e la popolazione di oggi pratica molta meno attività fisica rispetto a quella del passato quindi non si ha sufficiente dispendio calorico per poter bruciare la quantità di grassi saturi ingerita con il latte ed i formaggi.

Il segreto sta nel sapersi regolare introducendo il formaggio a piccole porzioni magari utilizzandolo anche come piatto del giorno accompagnato da verdure cotte o crude di stagione e non come accompagnamento ad un pasto già ricco di suo.

Fondamentale è imparare a leggere le tabelle nutrizionali scegliendo così i formaggi con meno grassi e quindi meno calorie rispetto ad altri .

In più anche la quantità ha la sua importanza; a piccole dosi il formaggio ed i latticini in generale saranno amici della salute e della forma fisica perciò se si sarà equilibrati e moderati si potrà godere di una buona porzione di formaggio che più piace senza intaccare la forma fisica.