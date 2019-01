Il batterio dell’ulcera può scatenare il tumore allo stomaco. Lo studio

Cosa ne pensa l’autore

Valentina Isernia - E' sempre interessante scoprire come la ricerca sia un punto fermo incessante per l'umanità. Non sempre si immagina come le varie malattie siano legate fra loro ma prestando più attenzione alla propria salute e facendo i dovuti controlli di routine, si può evitare di ammalarsi ed incorrere in spiacevoli disagi.