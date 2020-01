Il 5% dei tumori alla vescica è addebitabile ai prodotti presenti nell’acqua di rubinetto

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Quella pubblicata dai ricercatori spagnoli non è certo una bella notizia. I trialometani oltre ad essere cancerogeni, sono sospettati di creare danni al fegato, ai reni e anche al sistema nervoso centrale. In altre parole composti come il cloro avranno reso l’acqua molto più sicura e avranno debellato molte malattie, ma non si possono ritenere del tutto sicuri per la nostra salute.