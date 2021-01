I gemelli omozigoti non sono geneticamente uguali

Cosa ne pensa l’autore

Francesca Paola Scimenes - Da sempre i gemelli affascinano la scienza per la rarità delle gravidanze gemellari e per la somiglianza tra fratelli. Per questo motivo molte ricerche scientifiche sono dedicate a loro. Questa ricerca in particolare è molto interessante, perché non esclude le differenze genetiche come causa di differenze fisiche e differenze di salute tra un gemello e l’altro. Questo risultato potrà quindi essere considerato nello studio e nell’approccio a certe patologie.