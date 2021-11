I denti da latte possono predire il rischio di sviluppare disturbi mentali

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Ogni parte del nostro corpo è influenzata da diversi fattori, inevitabilmente destinati ad impattare sia a livello fisico che psichico. I denti devono in qualche modo rappresentare una testimonianza di come abbiamo vissuto, in quanto custodiscono la memoria dei momenti più traumatici della nostra esistenza. Con queste premesse, lo stress e il cortisolo possono impattare sullo smalto dei denti, che a loro volta potrebbero crescere diversamente proprio come effetto dell’adozione di una particolare strategia difensiva contro gli eventi avversi. Allo stesso tempo, tali studi dimostrano quanto stretto sia il legame che unisce madri e figli non solo nel corso della gestazione, ma anche durante la prima infanzia. Non è quindi da escludere che ulteriori studi possano far emergere altri dettagli tanto sorprendenti quanto inaspettati.