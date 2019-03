I cani possono prevedere le crisi di epilessia. Lo studio

I cani sono da sempre i migliori amici dell’uomo; da oggi, un’altra recente scoperta sembrerebbe confermarlo.

Un team di ricercatori francesi dell’Università di Rennes, secondo quando riportato dalla rivista Scientific Reports, avrebbe scoperto che i cani sono in grado di fiutare, grazie al loro olfatto sopraffino, gli attacchi epilettici.

Lo studio

Lo studio è stato condotto grazie alla partecipazione di cinque cani, Casey, Dodger, Lana, Zoey e Roocontinua. I cani hanno annusato, in diversi esperimenti, vari campioni olfattivi contenenti odori corporei emessi a riposo, durante l’esercizio fisico e durante gli attacchi epilettici. Tre dei cani sono stati capaci di identificare l’odore delle convulsioni al 100%; gli altri due, invece, sono riusciti a scoprirlo due volte su tre.

Alla Bbc News, la ricercatrice Amelie Catala ha dichiarato: “Saranno necessarie ulteriori ricerche, ma è possibile che il cambiamento nell’attività elettrica inneschi il rilascio di alcuni neurormoni che scatenano un odore tipico, o che tale rilascio sia collegato allo stress di molecole e percorsi correlati con la sudorazione. Tutte queste ipotesi dovranno essere approfondite”.

La speranza dei ricercatori è arrivare, in un futuro non troppo lontano, all’addestramento di cani per migliorare la qualità della vita dei pazienti epilettici ed avvisarli in tempo per permettere loro di ricevere le cure e l’assistenza necessaria. Gli scienziati sperano anche di giungere alla realizzazione di “nasi elettronici”, in grado di rilevare l’odore e mettere in guardia il paziente.