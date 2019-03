HIV: paziente guarito. E’ il secondo caso al mondo

Cosa ne pensa l’autore

Ciro D'agostino - Due pazienti completamente guariti dall'HIV in poco più di un decennio. Sebbene possa sembrare un tempo lungo, questo potrebbe essere un passo importante per la scienza verso una cura definitiva per questa malattia, diffusa in tutto il mondo. Il trapianto di midollo, come spiegato, non può essere la via definitiva, ma va a restringere ulteriormente il campo per trovare una cura definitiva e dare speranza ai milioni di malati di hiv in tutto il mondo.