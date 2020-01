La vicenda che vede come protagonista il piccolo Farron Laycock, che abita a Hull nel Regno Unito, è una di quelle che è stata cambiata a seguito di un bacio, ma nella sua accezione peggiore: è stato contagiato dall’Herpes Simplex. Il virus, che si è presentato per la prima volta quando il piccolo aveva sei mesi, si continua a manifestare due o tre volte all’anno.

Farron era solo un neonato quando qualcuno lo ha baciato; i genitori non sanno chi possa aver contagiato il loro bambino, ma la certezza è che essa aveva un Herpes Labiale. Il virus, adesso, rimarrà in lui per tutta la vita. Il bimbo è stato portato in ospedale e sottoposto ad un ciclo di antibiotici in vena, ma non è stato sufficiente. I medici sono stati chiari: ogni volta che Farron sarà stanco, o le sue difese immunitarie si abbasseranno, l’Herpes si manifesterà con le caratteristiche fastidiose pustole.

La mamma, Laura Redfer, ha raccontato che, ogni volta che l’infezione insorge, il figlio grida dal dolore provocato dalle bolle. Inoltre la stessa, insieme al marito, ha pubblicato sul suo profilo Facebook delle immagini del piccolo di quattro anni; nello specifico, si vedono delle fotografie del suo orecchio ricoperto di croste e pus.

La famiglia, come riportato dal Mirror, ha voluto diffondere l’esperienza al fine di allertare tutti i genitori su questo virus subdolo: “Se qualcuno si avvicina a un neonato, per favore, si lavi le mani e se si soffre di herpes labiale non baci il bambino“. Successivamente, i Laycock hanno spiegato che il contagio può avvenire anche se l’Herpes non è visibile, continuando: “Può causare danni al cervello e morte nei neonati“.

Herpes Labiale, cos’è

L’Herpes Labiale è una malattia infettiva causata dal virus Herpes Simplex. Essa si manifesta, solitamente, con la comparsa di numerose vescicole intorno alla bocca, al naso o alle guance; si contrae tramite la saliva, quindi i baci o il contatto diretto con la persona infetta. La peculiarità dell’Herpes Labiale è che esso, anche dopo la regressione della sua prima apparizione, si rifugia nella cute: non solo sopravvive al sistema immunitario, ma non viene sconfitto nemmeno dall’impiego di farmaci.

Anche a distanza di tempo, infatti, il virus può ripresentarsi approfittando dei periodi di stress o di debolezza dell’organismo.